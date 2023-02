Maltempo, Regione valuta se richiedere stato di emergenza

«Sono in contatto costante con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e insieme continuiamo a monitorare l'evolversi della situazione relativa al maltempo nella Sicilia sud-orientale. In attesa di ricevere la relazione dettagliata sui danni causati dal ciclone mediterraneo, stiamo valutando la possibilità di dichiarare lo stato di crisi regionale e di richiedere quello di emergenza nazionale a Palazzo Chigi». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all'ondata di maltempo che ha colpito in queste ore alcune aree dell'Isola.

Da più parti è stato chiesto al Governo regionale di chiedere lo stato di emergenza.

Grido d'allarme lanciato anche da Coldiretti Sicilia che sta monitorando la situazione in tutte l’Isola dove aumentano di ora in ora i danni alle strutture e alle produzioni.

In particolare sono impercorribili le strade che collegano Comiso - Chiaramonte Gulfi nel ragusano e anche nella zona di Lentini (Siracusa) ma in generale n tutta la Regione i terreni sono allagati. Nel Ragusano si segnalano già danni anche alle serre e si temono esondazioni dei torrenti anche nel catanese dove è impossibile sia raccogliere gli agrumi sia inviarli. La mancanza di corrente elettrica in alcune aree del catanese sta aggravando la già tragica situazione. Ad Acate, contrada Bidini è esondato il fiume Dirillo allagando tutto. Anche nelle zone montane la neve sta provocando danni alle stalle.



