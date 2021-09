Maltempo in Sicilia: il livello di rischio è da allerta arancione

Una perturbazione sul mar Tirreno raggiungerà nelle prossime ore le regioni meridionali portando piogge e temporali. Anche la Sicilia sarà colpita dal maltempo e per la giornata di domani il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico. Per oggi il livello di allerta, su tutta la Sicilia, è stato di colore giallo ("Attenzione") ma per domani, 11 settembre, per le aree nord orientali dell’isola, il livello di rischio passerà ad arancione (Preallarme).

Pubblicità

Il quadro climatico dovrebbe assestarsi a cominciare da lunedì prossimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA