Maltempo, prime avvisaglie di autunno anche in Sicilia con piogge e vento

Prime chiare avvisaglie di autunno in tutto il Sud e specialmente in Sicilia con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime e massime sono in netto in calo con venti da deboli a moderati che soffiano da Sud. Mosso lo stretto di Sicilia, molto mossi i restanti mari.

Palermo ad esempio si è svegliata sotto il primo temporale della stagione. Non sono stati segnalati particolari disagi, ma alcune strade si sono allagate come come alcuni tratti della via libertà. Particolarmente monitorati i sottopassaggi di viale regione Siciliana. L'intensità della pioggia, comunque, è poi sensiblmente diminuita. Nella notte di Santa Rosalia non si è svolto, a causa del covid, il consueto.

Qualche problema alla viabilità come lungo la statale 188 a Corleone a causa di un albero caduto sulla carreggiata all’altezza del km 22.

