Marijuana, cocaina e hashish in casa di un 20enne a Caltanissetta: arrestato

Un ventenne è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, agenti hanno perquisito l’abitazione del giovane nel centro storico del capoluogo. I poliziotti hanno trovato 35 involucri di stagnola contenenti marijuana, altri due con cocaina e hashish e materiale utilizzato per il confezionamento. Il 20enne è stato condotto in Questura per le formalità di rito e, su disposizione del Pm, successivamente posto ai domiciliari. All’interno dell’abitazione era presente anche un minorenne trovato in possesso di un coltello: è stato denunciato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA