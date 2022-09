Market della droga in una casa, in apparenza disabitata, a Trapani

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito una serie di perquisizioni, alla ricerca di armi, droga e materiale esplodente, in oltre dieci appartamenti nel rione San Giuliano ad Erice Casa Santa. In un’abitazione di via Ciullo D’Alcamo, apparentemente disabitata, sono stati trovati: 45 grammi di crack, 10 grammi di cocaina, 22 grammi di marijuana, 430 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e per il taglio delle sostanze stupefacenti. Rinvenuti anche 3 bombolette spray al peperoncino, una telecamera di videosorveglianza, un televisore e uno smartphone. Tutto il materiale è stato sequestrato ed è stata aperta un’indagine per cercare di capire la provenienza dello stupefacente tramite l'analisi delle immagini di videosorveglianza e dello smartphone ritrovato all’interno dell’abitazione.





