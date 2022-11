Incidente mortale sul lavoro nelle campagne di Marsala. Un uomo è morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è avvenuto in contrada Samperi, nella zona Santo Padre delle Perriere, a circa dieci chilometri a sud dal centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente.



