Marsala, la denuncia di una madre: «Qualcuno ha tentato di rapire mia figlia»

Una donna di Marsala ha denunciato ai carabinieri che la figlia undicenne, il 27 ottobre scorso, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto all’uscita di scuola. L’uomo avrebbe insistito perché la ragazzina lo seguisse e le avrebbe detto che l’era andata a prendere al posto del padre che non poteva. L’undicenne, però, insospettita gli avrebbe fatto delle domande per verificare che conoscesse i suoi genitori poi, nonostante le insistenze, si sarebbe rifiutata di seguirlo riuscendo ad allontanarsi. I fatti sarebbero avvenuti nei pressi della scuola media Mazzini. L’episodio sarebbe stato riferito ai genitori solo dopo alcuni giorni e la donna ieri si è rivolta ai militari dell’Arma che stanno visionando le telecamere della zona per risalire all’identità dell’uomo. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Marsala Roberto Piscitello.

