Un uomo è stato trovato impiccato nelle giostrine di Marzamemi, questa mattina, alle prime ore dell’alba. Si tratta di un 46enne nato a Modica, ma residente a Pachino, in provincia di Siracusa. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso e l’identificazione del cadavere. Non si conoscono le motivazione del gesto.

