Mascalucia, uccidono con una fucilata un cane randagio: denunciati marito e moglie

I Carabinieri di Mascalucia hanno denunciato una coppia di Mascalucia, in particolare il marito 53enne per “spari in luogo pubblico” e “maltrattamenti di animali” e la moglie 34enne per “omessa custodia di armi”. Al riguardo, i militari sono intervenuti presso il centro cittadino di Mascalucia, poiché un residente aveva segnalato al 112 di avere udito l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

I due avevano sparato a un randagio, un cane randagio, trovato riverso sull’asfalto, sanguinante. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’animale, che nonostante sia stato subito trasportato presso la più vicina clinica veterinaria, è morto dopo qualche giorno di ricovero a seguito delle ferite riportate. Contestualmente, sono stati avviati i necessari accertamenti per far luce sulla vicenda. È quindi emerso come il 53enne, residente in una abitazione vicina al luogo dove è stato trovato l’animale ferito, avesse più volte sparato alla bestiola, dopo che quest’ultima era entrata nel suo giardino, dapprima spargendo a terra dei rifiuti contenuti in un cestino, per poi azzuffarsi con i diversi cani di proprietà dell’uomo. In effetti, all’esito della visita effettuata dal veterinario, sono stati rinvenuti sull’animale dei pallini di piombo cal.16, elemento tuttavia discordante rispetto a quanto dichiarato dall’uomo, che a caldo aveva riferito ai carabinieri di aver sparato con un fucile ad aria compressa e non con un’arma da caccia. Tale circostanza è stata poi ulteriormente riscontrata a seguito della perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti due fucili, regolarmente detenuti dalla consorte, il primo ad aria compressa e il secondo a pallini a doppia canna cal. 16, quest’ultimo perfettamente compatibile con il munizionamento recuperato dai sanitari. Entrambe le armi sono state pertanto ritirate cautelativamente.

