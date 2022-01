Massa Carrara, palermitano arrestato per l'omicidio di un senzatetto

Si chiamava Paolo Fiorentino il senzatetto accoltellato a morte questa mattina all’interno di un fabbricato nella ex colonia Vercelli a Marina di Carrara (Massa Carrara). Aveva 46 anni ed era originario della provincia di Chieti. Da quanto ricostruito viveva di stenti a Carrara da molti anni ed era conosciuto alle forze dell’ordine. Per l’omicidio è stato fermato Francesco Di Blasi, 67 anni e origini palermitane.

Il cadavere di Fiorentino è stato stato ritrovato questa mattina da una donna che spesso gli portava da mangiare e lo aiutava con qualche faccenda domestica. Di Blasi, a sua volta frequentatore della ex colonia, sempre stamani si sarebbe recato alla caserma dei carabinieri di Marina di Carrara per informare i militari che alla Vercelli c'era stata una rissa e che lui era rimasto ferito a una mano. Ancora al vaglio degli inquirenti i motivi all’origine della lite in seguito alla quale Fiorentino sarebbe stato colpito a morte.



