Mazara del Vallo, il corriere espresso consegnava anche i pacchi di cocaina: tre arresti della GdF

Il corriere palermitano anziché consegnare solo pacchi e corrispondenza consegnava anche la cocaina. E’ stato scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani che hanno arrestato tre persone, finite ai domiciliari, perché sorprese mentre si scambiavano un pacchetto con all’interno 160 grammi di cocaina. L’operazione è stata eseguita dai militari della Tenenza di Mazara del Vallo che hanno deciso di tenere d’occhio, in via Falcone Borsellino – Uscita dell’A29, all’interno del Piazzale in uso al distributore di carburanti, un’auto con a bordo due mazaresi, A.D. e D.N. e, immediatamente dopo, l’arrivo di un furgone Van, condotto dal palermitano S.S., adibito al servizio di recapito pacchi/corrispondenza per una agenzia di spedizioni privata. Il Van si è affiancato alla vettura quando uno dei mazaresi è salito a bordo del Van e, qualche minuto dopo, riscendeva con in mano un involucro in cellophane che, come successivamente accertato, conteneva 160 grammi di cocaina. I finanzieri hanno anche trovato 500 euro in contanti, in banconote da 100 e 50 euro, trovate nella disponibilità del corriere palermitano, costituente, verosimilmente, il prezzo della consegna. La droga immessa sull’illecito mercato dello spaccio, avrebbe permesso di conseguire profitti per almeno 14 mila euro.

