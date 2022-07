Mega incendio a San Gregorio, alta nube di fumo visibile dalla A18: paura per automobilisti

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma l'allarme per quanti abitano a San Gregorio, comune in provincia di Catania, e per gli automobilisti in transito lungo l'A18 Catania-Messina, è stato tanto. Alcuni residenti riferiscono di aver sentito il botto di più esplosioni. Secondo i vigili del fuoco, ancora sul posto per completare lo spegnimento delle fiamme, il rogo avrebbe avuto origine da vegetazione e sterpaglie coinvolgendo subito dopo anche un'officina in via Gelatusi in cui si trovavano alcuni dei mezzi che hanno preso fuoco.

