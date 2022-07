Incendio al porto di Marsala, nel Trapanese. Coinvolte diverse imbarcazioni ormeggiate. Una densa colonna nera di fumo si è levata in cielo, ben visibile dalla strada che è stata bloccata momentaneamente. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Capitaneria di Porto. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, se ci sono feriti e quante imbarcazioni sono state coinvolte.

