Melilli, attaccata da un pitbull mentre passeggia: grave una ragazza di 26 anni

Una donna è stata aggredita da un pitbull ed è stato necessario il ricovero in ospedale. L'episodio è accaduto intorno alle 18 a Melilli, in provincia di Siracusa. La donna di 26 anni si trovava in strada nei pressi di un bar di viale Kennedy quando, nell'incrociare il cane, al guinzaglio, ha subito l'attacco imprevedibile dell'animale.

La malcapitata ha subito un morso al collo e ha perso i sensi. È stata soccorsa da un uomo che le ha praticato le prime, fondamentali cure, prima che arrivasse l'ambulanza con cui la donna è stata trasportata in ospedale dove si trova ricoverata e tenuta sotto osservazione dai sanitari.

