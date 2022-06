Messina, 3,4 chili di cocaina tra la ndujia: arrestato sulla rada San Francesco

Nascondeva in mezzo alla ndujia 3,4 chili di cocaina, I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un corriere della droga calabrese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Pubblicità

L’uomo è stato controllato presso la rada San Francesco mentre era a bordo della sua auto. Durante il controllo però ha mostrato un insolito nervosismo e così i militari hanno deciso di approfondire il controllo. E occultati all’interno di due vani appositamente ricavati dietro gli stop posteriori dell’autovettura, circa 3,4 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in cinque panetti “avvolti” da una pellicola trasparente al cui interno vi era della ‘nduja..

La droga, sottoposta a sequestro, è stata inviata al Policlinico Universitario di Messina per le analisi di laboratorio dove è stata accertato la purezza della sostanza stupefacente e pertanto l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per trasporto di sostanze stupefacenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA