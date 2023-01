Messina Denaro, a Campobello un'altra perquisizione in una casa adibita a magazzino

Nuova perquisizione a Campobello di Mazara nell'ambito dell'inchiesta sui fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Si trova in via San Giovanni e è adibita a magazzino.

Pubblicità

I carabinieri del Ros hanno perquisito l'abitazione degli ex suoceri di Andrea Bonafede, che si trova da lunedì in carcere. I coniugi sono morti anni addietro e la casa risulta disabitata da tempo, in via San Giovanni, a poche centinaia di metri dall'abitazione di Giovanni Luppino e dell'appartamento dove, sino a giugno scorso, avrebbe vissuto Messina Denaro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA