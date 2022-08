Messina, ex boss sostiene raccolta fondi per una cooperativa che aiuta i detenuti

L’ex boss messinese Iano Ferrara, ora collaboratore di giustizia, ha rivolto un appello per aiutare la cooperativa Overland, che si occupa del reinserimento di ragazzi tossicodipendenti e detenuti, a raccogliere fondi dopo l’incendio subito dalla struttura. Ferrara ha postato un video nel suo profilo YouTube. Il gesto ha sollevato qualche polemica. "Ho qualche perplessità seppur Ferrara ha pagato il suo debito con la giustizia. Forse si poteva evitare, dovrebbero essere le Istituzioni dello Stato a supportare le iniziative delle strutture che si occupano del recupero dei ragazzi che hanno commesso reato e presentano problemi di droga. Ho la sensazione che lo Stato abbia deciso definitivamente di indietreggiare lasciando soli chi fa reale antimafia in questo paese», ha commentato l’ex Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Messina, Fabio Costantino.

