Messina, paura nube tossica dopo incendio in centro commerciale

A causa del rogo divampato nella notte di ieri in un locale all’interno del centro commerciale "Today» di Pistunina, è stata disposta dalle autorità locali l'interdizione di tutta la struttura per le persistenti nubi tossiche. La direzione dell’Asp di Messina, su istanza del direttore del distretto locale e in continuità con le determinazioni dell’autorità sanitarie, ha stabilito di chiudere temporaneamente il poliambulatorio di Pistunina, che si trova all’interno del centro commerciale interessato dal rogo, in attesa del ripristino dell’intera area a garanzia della salute sia dell’utenza, che dei dipendenti Asp Messina. «Ogni ulteriore valutazione sarà subordinata all’esito dei successivi sopralluoghi», si legge in una nota dell’azienda.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA