Meteo, addio all'anticlone: in Sicilia arrivano pioggia e vento

Il grande anticiclone che da più giorni protegge buona parte delle regioni italiane garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni anche nell’ultimo weekend di gennaio. Lo spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.

«Da segnalare - dice - soltanto la presenza di nebbie sulle pianure del Nord e un veloce peggioramento del tempo dalla serata di venerdì al Sud dove non mancheranno alcuni rovesci, locali temporali e nevicate in collina».

Con l’inizio della prossima settimana le cose cominceranno a cambiare. «Lo spostamento verso Ovest dell’alta pressione - osserva - favorirà la discesa di aria più fredda dal Nord Europa, che a contatto con il nostro mare favorirà la genesi di un veloce vortice ciclonico che guasterà il tempo al Centro-Sud. I primi segnali si avvertiranno già lunedì 31 quando venti più umidi causeranno l’aumento della nuvolosità al Centro e qualche pioggia anticipando l’ingresso impetuoso del Maestrale in serata».

Per Sanò «martedì 1° febbraio sarà una giornata molto ventosa al Centro-Sud; veloci rovesci e temporali potranno colpire il medio e basso Adriatico e il resto del Sud. La neve tornerà a scendere a quote collinari sugli Appennini, mentre al Nord sarà copiosa sui confini alpini e zone limitrofe. Sole e aria più frizzantina caratterizzeranno il tempo sul resto delle regioni settentrionali e centrali. Stabili le temperature fino a fine mese se non un aumento nei valori massimi al Nord, successivamente diminuiranno di qualche grado».

Nel dettaglio: Venerdì 28. Al nord: locali nebbie o cielo coperto su pianure e coste. Al centro: molte nubi sui settori tirrenici, locali nebbie sulle coste. Al sud: peggiora in serata su Puglia e Calabria e poi Sicilia con rovesci e locali nevicate, vento in rinforzo.

Sabato 29. Al nord: nebbie mattutine in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato.

Domenica 30. Al nord: nubi e locali nebbie al Nordest e in Liguria. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo.

Da lunedì venti in rinforzo, prime piogge su Tirreniche, peggiora in tarda serata al Centro-Sud.



