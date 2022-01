Meteo, irrompe un fronte freddo dai Balcani: nevicate anche a bassa quota

Nuovo cambiamento dello scenario meteorologico nel weekend: dopo un gennaio finora avaro in termini di precipitazioni e basse temperature, è in arrivo sull'Italia un nuovo impulso freddo proveniente dai Balcani che porterà un abbassamento della colonnina di mercurio ovunque, neve fino a quote basse al Centrosud, e gelate diffuse al Centronord.

Antonio Sanò, direttore de iLMeteo.it, comunica che già oggi un fronte freddo pilotato da un centro di bassa pressione attivo nei pressi della Russia irromperà sul nostro Paese a partire dalla regioni adriatiche, con possibili nevicate fino a quote basse e un generale calo termico, più avvertibile al Centronord. Da sabato, a causa del continuo afflusso di aria fredda di vicini Balcani, non è esclusa la possibilità di precipitazioni anche a carattere nevoso fino a quote molto basse sui settori adriatici del Centrosud, in particolare su Molise e Puglia, in estensione poi anche a Basilicata e Calabria.

L'afflusso d’aria fredda manterrà inoltre su valori molto bassi le temperature, specialmente la notte, quando le maggiori aree di sereno che si avranno specialmente al Centronord costringeranno le colonnine di mercurio a rimanere spesso sotto la soglia del gelo con valori anche di 4-5 gradi sotto lo zero, con gelate diffuse.

Domenica l’alta pressione si espanderà con sempre maggiore convinzione su gran parte del Paese; qualche pioggia potrà ancora interessare al Sud su Puglia, bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Tornerà inoltre il rischio di nebbie sulla Pianura Padana e la possibilità di nubi basse tra Liguria e alta Toscana. Nel dettaglio Venerdì 21: Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Al sud: piogge a carattere sparso, neve sopra 500 metri tra Campania, Basilicata, Puglia, a quote superiori altrove.

Sabato 22: Al nord: possibili foschie mattutine sulle zone di pianura. Sole altrove. Centro: bel tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Sulla Sardegna, nubi sparse e qualche piovasco. Al sud: possibili precipitazioni su Puglia e Nord della Sicilia. Sole altrove.

Domenica 23: Al nord: cielo a tratti coperto in pianura, più soleggiato altrove. Centro: cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sud: instabile tra Puglia e Basilicata, con fiocchi di neve a quote collinari.

