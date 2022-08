Meteo, l'alta pressione torna a stabilirsi sulla Sicilia: risalgono le temperature, picchi di 40°

Negli ultimi giorni di agosto, così come i primi di settembre, Stivale diviso in due dal punto di vista meteorologico: il tempo al Nord è caratterizzato da temporali sempre più frequenti, mentre il caldo non accenna ancora ad abbandonare il Sud, anzi l'alta pressione si stabilirà sulla Sicilia garantendo nell'Isola ancora giorni di bel tempo con temperature anche elevate.

Secondo le previsioni del sito www.iLMeteo.it, che conferma un peggioramento del clima in alta Italia con qualche acquazzone in arrivo già da questa sera tra Liguria e Piemonte per poi estendersi domani al resto del settentrione, in Sicilia nei prossimi giorni si avranno temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi. Le temperature percepite saranno quindi molto alte con forte sensazione di afa.

Previsione confermate anche 3bmeteo.it, che parla di un vato campo di alte pressioni abbraccia l'intera Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque e segnala nei prossimi giorni punte di temperature percepite di 39 gradi.

Secondo i modelli previsionali, questa e la prossima settimana l'alta pressione dovrebbe rimanere stabile sull'Isola garantendo un clima prettamente estivo, ma per le previsioni più a lungo termine è meglio aggiornarsi tra qualche giorno.

