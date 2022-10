Metropolitana di Catania, si lavora per ampliare l'orario di esercizio sino a mezzanotte a partire da inizio 2023

Ieri, per la partita del Catania contro il Locri in programma alle 18,30 allo stadio Massimino, la metropolitana ha chiuso un’ora dopo, alle 21 l'ultima corsa in partenza da Nesima, alle 22 da Stesicoro per permettere un deflusso più comodo dallo stadio. Un vero evento, che la città aspettava e, anzi, si aspetta diventi la regola. «Stiamo lavorando – conferma Salvo Fiore, dg Fce – sull'ampliamento dell'orario di esercizio fino a mezzanotte, che dovremmo riuscire a garantire all'inizio del prossimo anno».

Il riferimento è ai 5,2 milioni di euro dal Mims (ministero per la Mobilità sostenibile) che già sono nelle disponibilità di Fce. «Potremo avviare le procedure per ampliare l'organico e i concorsi per le assunzioni. Ma posso già anticipare che stiamo lavorando per far sì che già nelle festività natalizie la metropolitana possa restare aperta dalle sei a mezzanotte». Si lavora anche per rendere funzionanti ascensori e scale mobili.



