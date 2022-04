Mezzo chilo di marijuana in auto, un arresto a Maniace

Oltre mezzo chilo di marijuana è stata sequestrata dai carabinieri a Bronte ad un 31 enne di Maniace, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato controllato in contrada Cantera mentre transitava alla guida di una Volkswagen Golf. La droga, 545 grammi di marijuana contenuti in una bisca di plastica, è stata trovata appoggiata sul pianale poggiapiedi anteriore del lato passeggero durante una perquisizione del veicolo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto, il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari.



