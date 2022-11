Mezzo milione nascosto al Fisco, denunciato ingegnere di Lentini

Un ingegnere di Lentini è stato denunciato dalla Guardia di Finanza alla Procura di Siracusa perché considerato un evasore totale. Il professionista secondo i militari della tenenza di Lentini non ha ottemperato agli obblighi di dichiarazione IVA, sebbene abbia lavorato con regolarità, esercitando la propria professione sia per conto di privati, sia per conto di società, palesandosi come un contribuente rientrante nel regime di favore accordato dal Fisco ai “forfettari”, senza, tuttavia, possederne i requisiti.

Pubblicità

Tra le cause di esclusione di tale agevolazione, rientra il possesso di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata aventi il medesimo codice Ateco (classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano ISTAT) con quello esercitato dal professionista. Gli accertamenti svolti dai Finanzieri hanno acclarato come il professionista fosse socio di una società con sede in Siracusa esercente la medesima attività del contribuente e, pertanto, non avrebbe potuto beneficiare del regime di favore. La quantificazione del reale volume d’affari conseguito dall’ingegnere è stata operata con le più moderne banche dalla Guardia di Finanza e tramite l’acquisizione della documentazione bancaria relativa ai conti correnti, sui quali sono state individuate somme di denaro non giustificate dalla documentazione contabile. Al termine dell’ispezione è stato così ricostruito un volume d’affari di oltre 500 mila euro con un’IVA dovuta di oltre 100 mila euro. Il professionista è stato deferito alla Procura di Siracusa per il reato di omessa dichiarazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA