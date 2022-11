Migranti a Catania: i 35 della “Humanity 1” chiedono asilo (senza risposta), nuova ispezione sulla Geo Barents

E' ancora in una situazione di stallo l'emergenza migranti a Catania. Mentre i 35 della Humanity 1 attendono ancora risposta sulla richiesta di asilo presentata da un legale della ong tedesca Sos Humanity, è sempre più critica la situazione a bordo della nave Geo Barents che ospita 211 migranti salvati nel Mediterraneo 12 giorni fa e dalla quale ieri si sono gettati in mare tre profughi siriani. E ancora in corso da questa mattina l'ispezione dell’Usmaf (Unità di sanità marittima, aerea e di frontiera) a bordo. I medici teoricamente dovrebbero selezionare i migranti che hanno diritto a scendere secondo il decreto del governo italiano.

Questa mattina un ragazzo è stato portato via dalla Geo Barensts perché minorenne, non lo aveva dichiarato in precedenza per paura. In banchina rimane il ragazzo siriano che si era tuffato in mare ed era stato soccorso, l’altro che aveva compiuto lo stesso gesto avendo la febbre a 39 è stato portato in ospedale.

Intanto, come detto, non è ancoar arrivata risposta alla richiesta di asilo politico presentato domenica scorsa per i 35 migranti rimasti a bordo della Humanity One. Il legale della ong tedesca Sos Humanity, Riccardo Campochiaro, ha spiegato di «avere raccolto le adesioni a bordo e di averle inviate, come di prassi, con una mail certificata alla questura ed alla commissione preposta». Entro oggi, o al massimo domani, sarà invece presentato il ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento di allontanamento della nave da Catania notificato al comandante della Humanity One.

E mentre oggi una cinquantina di manifestanti che stanno presidiando il molo dieci di Catania per solidarizzare con i migranti della Geo Barents, ha divelto parte della recinzione (non ci sono comunque tensioni e la polizia sorveglia per precauzione) un sit-in di solidarietà e sostegno ai migranti delle navi Humanitas1 e GeoBarents è previsto per domani alle 17 al porto di Catania. A promuoverlo, a seguito di un’assemblea tenutasi ieri al porto, uno schieramento ampio composto dalla Rete antirazzista, dalla Rete Restiamo umani, dalla Rete degli studenti medi, da Colapesce, Anpi, Arci, da associazioni regionali ambientaliste, della società civile, dell’antimafia e dalla Cgil siciliana.

I promotori chiedono lo sbarco immediato di tutti i migranti senza le selezioni volute dal governo, giudicate «arbitrarie, fuorilegge, contro ogni umanità. E’ assurdo - affermano i promotori - pensare di discriminare chi resta e chi viene respinto. Diciamo no alla chiusura dei nostri porti e sì a tutte le iniziative umanitarie di accoglienza e sostegno, di rispetto della dignità di chi ha dovuto abbandonare il proprio paese, le uniche che ci possono connotare come un Paese civile e un popolo che vuole restare umano». Alla manifestazione parteciperà, tra gli altri, la segretaria confederale della Cgil nazionale Tania Scacchetti.

