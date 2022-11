Migranti, la Humanity 1 lascerà Catania: «Ma quello che è successo qui è abominevole»

La nave Humanity 1 riprenderà il mare e la Ong Sos Mediterranee continuerà nelle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio dei barconi in difficoltà nel Mediterraneo. L’annuncio è arrivato da parte della stessa Ong che dopo lo sbarco, la scorsa notte a Catania degli ultimi 35 migranti rimasti in attesa di potere toccare terra dopo una rivalutazione psicologica e medica, ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione. «Abbiamo fatto di tutto - spiega il responsabile operazioni di Sos Humanity, Till Rummenhohl - per loro perché potessero scendere e chiedere asilo come è loro diritto. Abbiamo anche chiesto di cancellare il decreto del governo italiano perché ingiusto e illegale, tutte le persone in emergenza in mare devono essere salvate e accolte come prescrive la legge marittima».

«Quello che è successo è stato abominevole - ha detto ancora Till Rummenhohl, un problema anche per la Comunità europea. Continueremo a lottare affinché anche l’Ue faccia qualcosa per fare rispettare le leggi marittime».

Rummenhohl ha rivelato che le autorità hanno chiesto alla nave di lasciare il porto di Catania: «Lo faremo appena possibile - ha detto -. Dobbiamo concludere alcune pratiche, abbiamo bisogno di continuare il nostro lavoro dalla parte delle persone in emergenza».

«Quando i medici, saliti a bordo su nostra richiesta perché le condizioni dei migranti stavano peggiorando - spiega Silvia, medico di bordo della Humanity1 - hanno valutato ogni singolo paziente selezionandone alcuni che sono sbarcati mentre la maggior parte è rimasta in nave, è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono vergognata di avere fatto il mio lavoro: la condizione di persone in buona salute è diventata sostanzialmente un problema, cioè più erano sani meno scendevano. Mi sono domandata se la mia missione fosse sbagliata, è stato molto complesso».

Intanto nel primo pomeriggio comincerà i trasferimenti del 246 migranti sbarcati dalle navi Ong enl porto di Catania e temporaneamente ospitati nell’impianto sportivo, il Palaspedini, messo a disposizione dal Comune.

