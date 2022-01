Migranti morti in mare, le salme arrivate ad Agrigento

«E' una circostanza che aggiunge dolore a dolore. Stiamo facendo la nostra parte, le salme saranno collocate in una struttura di Piano Gatta perché il loro paese di origine ha messo in moto un meccanismo per poterli trasferire nel loro Stato. Agrigento sarà quindi un punto di transito». Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa alla banchina di Porto Empedocle mentre stava attraccando il traghetto Sansovino con a bordo le salme dei 7 bengalesi morti assiderati nel corso di una traversata dalla Libia. «A Lampedusa ci sono già stati dei funzionari che hanno proceduto per il riconoscimento, penso che torneranno martedì o mercoledì per ultimare l’iter e far tornare in patria - ha concluso Cocciufa - le vittime di questa ennesima tragedia».

«Stasera abbiamo accolto questi 7 ragazzi che avevano grandi speranze e la loro vita è finita in niente. Conoscevo da medico il fenomeno e lo strazio di questi viaggi, oggi da sindaco ospito questi poveri sfortunati», ha detto il sindaco di Agrigento Franco Miccichè al cimitero di Piano Gatta. Il sindaco ha deposto su ogni bara, che riporta solo dei numeri e dei disegni, un mazzo di fiori e una rosa rossa.



