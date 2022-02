Nove migranti sono stati fermati mentre si stavano dirigendo verso il centro abitato di Menfi, in provincia di Agrigento. All’alba sarebbero sbarcati sulla costa di Porto Palo. A bloccarli sono stati i carabinieri che stanno continuando le ricerche perché molti altri extracomunitari sarebbero riusciti ad allontanarsi. L’imbarcazione usata per la traversata non è stata ritrovata.

