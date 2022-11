Migranti sulla Humanity1 ancora al largo di Catania. Ong: «Qui soltanto per ripararci»

«La nave Humanity 1 non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo. Non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. Siamo infatti entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte. Ma l’abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania». Lo ha fatto sapere la ong Sos Humanity. La nave si trova a circa 12 miglia dalla costa di Catania. L’imbarcazione, in nottata, si è avvicinata fino a sei miglia ma successivamente si è allontanata.

Frattanto è stato attivato un soccorso Medevac dalla nave «Rise above», della ong umanitaria tedesca «Mission lifeline», che si trova a largo delle coste siracusane. La nave ha soccorso nei giorni scorsi 95 naufraghi che si trovavano su tre diverse imbarcazioni in condizioni di pericolo e attende l'indicazione di un porto sicuro dove far sbarcare i migranti. Ieri sera la ong ha segnalato la necessità del trasporto di due persone, un uomo della Costa d’Avorio e una donna probabilmente della Guinea. Una motovedetta della Capitaneria di porto ha prelevato la coppia portandola in banchina a Siracusa dove è intervenuto il personale dell’Usmaf, per escludere malattie infettive. I sanitari del 118 hanno portato la coppia al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

