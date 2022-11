Migranti tutti sbarcati: Geo Barents e Humanity 1 si svuotano tra applausi e urla di gioia

Tutti giù. Per i migranti che erano rimasti, sin dall'arrivo di sabato sera, sulla Geo Barents e sulla Humanity 1 perché ritenuti in buone o discrete condizioni di salute, questa sera è arrivato il momento di scendere da quelle navi che li avevano soccorsi in mare aperto e che avevano dovuto aspettare prima di avere un porto sicuro, in questo caso quello di Catania.

Pubblicità

Il placet allo sbarco, che per entrambe le navi si è già concluso, lo hanno dato i medici dell'Asp di Catania saliti nel pomeriggio per visitare i migranti che, già da qualche giorno, davano segni di insofferenza (tre di loro si erano gettati in acqua e avevano raggiunto la banchina del porto) mentre i 35 della Humanity avevano cominciato lo sciopero della fame in segno di protesta. Le donne, i bambini e i fragili erano già stati fatti sbarcare nella giornata di domenica.

Gli sbarchi da entrambe le imbarcazioni, sulla nave di Medici Senza Frontiere erano rimaste 212 persone, sono stati accompagnati da manifestazioni di gioia e commozione, oltre che dei diretti interessati, anche degli attivisti che in questi giorni sono rimasti sul molo, con cartelli e striscioni, per chiedere al Governo Meloni di liberare tutti. Saliti su un bus, all’uscita dal molo, i migranti sono stati accolti dagli attivisti con applausi e al coro "libertà". Alcuni si sono affacciati dai finestrini del bus dando il cinque ai manifestanti, altri salutavano e facevano il segno della vittoria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA