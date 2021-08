Migranti si gettano in mare vicino alle coste di Levanzo: un morto

Un gruppo di migranti si è gettato dal barcone in mare alla vista della costa, nell’isola di Levanzo. Capitaneria di porto, Guardia di finanza e carabinieri hanno recuperato il cadavere di una persona, alcuni. Una ventina i migranti recuperati e secondo alcune testimonianze, contrariamente a quanto si era ipotizzato in un primo momento, non ci sarebbero dispersi.

"Eravamo in 23 sulla barca e 22 sono state soccorse e messe in salvo": è la testimonianza, univoca, raccolta da mediatori culturali dai migranti che si sono gettati in mare dal barcone in mare alla vista della costa. Secondo la prima ricostruzione 16 migranti sono arrivati a terra e altri sette, compresa la vittima, recuperate in mare. Nella zona, a scopo precauzionale, sono ancora in corso ricerche da parte di capitaneria di porto, guardia di finanza e carabinieri.



