Milazzo, fingeva di essere cieco da quasi 30 anni e prendeva una pensione di 900 euro al mese

Tra quasi trent’anni fingeva di essere cieco percependo così una pensione di oltre 900 euro al mese. I carabinieri della Compagnia di Milazzo però lo hanno scoperto e lo hanno denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato.

L’uomo ha beneficiato a partire dal 1994 dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili ciechi assoluti. I militari hanno però accertato come l’uomo svolgesse invece le attività quotidiane in modo del tutto incompatibile con l’asserita condizione di cecità assoluta. In particolare è stata constatata la totale autonomia dei movimenti, la puntuale individuazione degli interlocutori nelle conversazioni con altre persone, l’utilizzo e la consultazione del telefono cellulare, gli agevoli spostamenti su percorsi pedonali, anche accidentati, con presenza di marciapiedi e scale, l’attraversamento della strada alla presenza di traffico veicolare, l’utilizzo senza alcuna difficoltà di macchinette distributrici di bevande. La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha anche chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale il sequestro di quasi 200 mila euro equivalente a quanto percepito indebitamente dal 1994 ad oggi.

