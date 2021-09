Minacce di morte a Musumeci: rafforzate le misure di sicurezza del governatore

Mentre continuano da più parti gli attestati di solidarietà al presidente della Regione Nello Musumeci, destinatario di un biglietto con minacce di morte e di un pacco con un ordigno rudimentale trovati lungo i binari a Militello Val di Catania, suo paese di origine, sono state rafforzate le misure di sicurezza nei confronti del governatore.

L'apparato di protezione sarà intensificato quando il governatore si recherà a Catania o a Militello in Val di Catania. Le nuove misure sono state disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto, stamane, a Catania, alla presenza del prefetto Maria Carmela Librizzi.

Sono in corso le indagini sulla lettera per risalire agli autori della minaccia, un sedicente gruppo di "complottisti" che protesta con il 5g, la rete ultraveloce per cellulari vista come il male del mondo. Le teorie complottiste che girano da qualche tempo online legano, senza alcuna prova scientifica, la piaga del coronavirus all'introduzione, ancora graduale, della rete 5G.

