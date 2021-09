Minacce di morte ed estorsioni alla madre: arrestato nel Siracusano

Gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un 24enne per violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato anche denunciato per estorsione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il 24enne avrebbe minacciato, anche di morte, la madre alla quale avrebbe fatto continue richieste di denaro. Minacce anche nei confronti del compagno della madre. Ieri, dopo aver scavalcato il cancello esterno dell’abitazione della madre, il giovane ha iniziato a bussare violentemente contro la porta di ingresso dell’abitazione ed ha avuto una colluttazione con il compagno della madre.



