Minaccia ristoratore e pretende soldi, arrestato ex dipendente

I carabinieri della Stazione di Ortigia (Siracusa) hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un ivoriano di 23 anni, responsabile di estorsione, furto, danneggiamento e abbandono di rifiuti. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo la denuncia di un noto ristoratore locale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, grazie all’analisi delle telecamere e le testimonianze di alcuni clienti, l’arrestato, per un periodo dipendente dell’attività commerciale, oltre a pretendere il pagamento di somme di denaro a titolo di liquidazione, avrebbe anche danneggiato nottetempo tavoli e arredi del ristorante.

Anche dopo il pagamento della liquidazione, l’ex dipendente, inoltre, avrebbe più volte preteso somme di denaro che andavano dai 50 ai 200 euro, minacciando il titolare con il lancio di pietre. Al culmine delle minacce, l’uomo aveva anche rubato un frigorifero dal ristorante e, dopo averlo trasportato sulla scogliera adiacente al parcheggio 'Taletè, lo aveva gettato in mare. I carabinieri sono riusciti a ricostruirne gli spostamenti e a denunciarlo anche per il furto e il successivo abbandono di rifiuti speciali in mare. Adesso per l’uomo si sono spalancate le porte del carcere.

