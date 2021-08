Minaccia e aggredisce l'ex nel Nisseno: arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta hanno arrestato un uomo di 29 anni per maltrattamenti contro l’ex convivente. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura. Secondo l'accusa, l’uomo sotto l’effetto anche di sostanze stupefacenti, dopo che la donna aveva manifestato la volontà di volerlo lasciare, l’ha più volte insultata, aggredita e minacciata. Il 29enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale e di avvicinamento, l’ha raggiunta anche nel luogo in cui la sua ex si trovava in vacanza. Qui, l’ha aggredita e minacciata.

