Minacciava, pedinava, picchiava e rinchiudeva a chiave la compagna: 58enne arrestato a Catania

Eccessivamente possessivo, un uomo di 58 anni a Catania per due anni avrebbe ingiuriato, malmenato e limitato la libertà personale della compagna, di 50 anni. In occasione di un’ultima aggressione la donna ha però trovato la forza di raccontare tutto ai carabinieri che hanno posto l’uomo agli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare del Gip richiesta dalla Procura per sequestro di persona ed atti persecutori.

Pubblicità

La relazione tra i due sarebbe stata caratterizzata sin da subito da un comportamento morboso dell’uomo, che avrebbe rassicurato la donna di farsi carico di ogni sua esigenza e l’avrebbe convinta a licenziarsi per lavorare con lui nel suo negozio. Il 58enne avrebbe fatto "terra bruciata" intorno alla donna facendola allontanare dalle sue conoscenze. Avrebbe anche preteso di "scortarla" dai clienti da cui si recava e in più occasioni le avrebbe chiesto di documentare fotograficamente il luogo dove si trovava e quello che stava facendo. In due occasioni il compagno le avrebbe puntato un coltello alla gola e l’avrebbe costretta poi ad inginocchiarsi ed a chiedere perdono.

Almeno una decina di volte la donna sarebbe stata chiusa a chiave nel negozio dell’uomo. I due si sarebbero incontrati alla fine del mese di dicembre scorso per la reciproca restituzione di alcuni effetti personali. L’ultima aggressione alla fine del dicembre dello scorso anno, quando l’uomo l’avrebbe dapprima accusata di intrattenere un’altra relazione e poi sarebbe piombato improvvisamente all’uscita del suo nuovo posto per prenderla a schiaffi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA