Minorenne tenta il suicidio in una cella del Malaspina a Palermo: salvato in extremis

Salvato da un agente della Polizia penitenziaria un detenuto minorenne che ha tentato di suicidarsi all’interno del carcere minorile di Palermo-Malaspina. Lo rende noto la segreteria regionale della UilPa Polizia Penitenziaria. I fatti risalgono al 7 gennaio scorso.

"Ancora una volta - si legge in una nota del sindacato - gli uomini della Polizia penitenziaria del carcere minorile di Palermo- Malaspina, sotto la Direzione e il Comando di Clara Pangaro e del Dirigente della Polizia Penitenziaria Francesco Cerami, hanno dato prova di uno spiccato e pronto intervento operativo in occasione di eventi critici".

"Il detenuto minore - spiegano i sindacalisti regionali della Uil di settore - approfittando dell’ora pomeridiana, mentre il personale in servizio era impegnato in altre attività, con un cavo trasformato a corda, ha cercato di impiccarsi, ma grazie all’acume operativo il gesto non è andato a buon fine".

"Dobbiamo segnalare - aggiungono - anche il provvidenziale aiuto di un altro detenuto minore, che ha consentito di favorire l’opera di salvataggio al poliziotto penitenziario che ha tolto il cappio dal collo al suicida".

"Ovviamente siamo certi che al collega - concludono - non solo verrà avanzata una proposta di ricompensa, ma pure che la Direzione del Centro Giustizia Minorile di Palermo velocizzi la modifica strutturale delle porte delle celle, come relazionato nella visita sindacale della UilPa Polizia Penitenziaria, giacché la mancanza di spioncini, rende difficile il controllo dei detenuti minori all’interno delle celle, aumentando il rischio di suicidi".

