Modica, stop ai lavori edili: ci sono i turisti

Il comune di Modica ha deciso lo stop ai lavori edili fino al 20 agosto. Obiettivo: garantire la tranquillità e il riposo dei turisti almeno durante i giorni a cavallo del ferragosto. La commissaria straordinaria Domenica Ficano ha firmato un’ordinanza che vieta ogni attività rumorosa nel centro storico di Modica e nella frazioni di Marina di Modica e Maganuco. Per chi contravverrà è prevista una multa da 25 a 500 euro. Il provvedimento - si legge nel testo - è stato assunto «a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana della città». Gli operai edili dovranno, per tutto questo periodo, anche lasciare liberi i marciapiedi o le strade che siano state occupate per le attività lavorative per "restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso».

