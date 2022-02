Modificava data di scadenza dei prodotti: denunciata titolare di un panificio

La titolare di un panificio a Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stata denunciata dai carabinieri per tentata frode in commercio. I militari durante alcuni controlli hanno notato che su 28 bottiglie di birra erano state applicate alcune etichette a copertura delle date di lotto e di scadenza. In sostanza, si ipotizza che la titolare del negozio abbia apposto le etichette modificando la data di scadenza, per poter vendere il prodotto oltre il limite imposto dalla ditta produttrice, traendo in inganno i clienti. La merce è stata posta sotto sequestro.

