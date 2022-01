Morì travolto da un torrente a Capo Mulini, assolti gli amministratori accusati di omicido colposo

Il Tribunale di Catania ha assolto il dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Acireale, Giovanni Barbagallo, l’ex sindaco Antonino Garozzo e l’ex comandante dei vigili urbani Alfio Licciardello dall’accusa di omicidio colposo nel processo per la morte di Giuseppe Castro, il 53enne travolto il 21 settembre del 2013 in contrada Anzalone di Capo Mulini mentre era in sella al suo scooter dalla furia delle acque del torrente Lavinaio-Platani durante un violento acquazzone.

Pubblicità

La sentenza è stata emessa dal presidente della seconda sezione penale, in composizione monocratica, Enza De Pasquale. Gli imputati, assolti con la formula «per non avere commesso il fatto», erano difesi dagli avvocati Fabrizio Seminara, Nunzio Manciagli, Rosa Anna Scalia, Vincenzo Mellia e Vincenzo Di Mauro. I familiari della vittima si erano costituiti parte civile nel processo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA