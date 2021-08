Morte 14enne disabile, confermato il fermo per la madre

Il Gip di Caltagirone, Giuseppe Tigano, ha confermato il fermo della donna di 45 anni, madre del tetraplegico quattordicenne morto a casa. Secondo il medico legale, il decesso potrebbe essere avvenuto per la «prolungata esposizione esterna del ragazzo, verosimilmente all’azione dei raggi solari». La donna, che nell’interrogatorio di garanzia ha scelto di non rispondere al Gip, è indagata per abbandono aggravato di minorenne.

