Morto a Sharm ed Sheikh, la salma del piccolo Andrea arrivata in Italia

È arrivata in Italia la salma del piccolo Andrea Mirabile, sei anni, morto durante una vacanza con i suoi genitori a Sharm Eh Sheikh. L’aereo, proveniente da Il Cairo, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 13.15. È atteso poi il trasferimento a Palermo dove sono ieri giunti i coniugi Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti. La salma arriverà da Roma all’aeroporto di Palermo alle 20.30, con un volo di linea. Lo fanno sapere fonti vicine alla famiglia.

I medici del Policlinico di Palermo, che assistono il genitori del piccolo Andrea Mirabile morto a Sharm ed Sheikh, affermano che la mamma del bimbo, «ha eseguito ieri pomeriggio alcuni accertamenti ecografici e, compatibilmente con la tragedia vissuta, dal punto di vista clinico sta bene e la sua gravidanza procede regolarmente. È stata dimessa in modo protetto nella tarda serata di ieri per poi tornare stamattina ed effettuare un nuovo controllo per monitorare meglio le condizioni di salute», spiega il professor Renato Venezia, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia. Il papà, Antonio Mirabile, «al momento ha un quadro clinico stabile. Stiamo eseguendo ulteriori esami, necessari per capire che cosa abbia scatenato questa reazione. Un riscontro più chiaro potremo averlo solo nei prossimi giorni quando avremo modo di valutare anche gli effetti delle terapie in corso», dice il dottor Salvo Miceli, dirigente medico della struttura complessa di Medicina interna con Stroke Care.

E a seguito dell’esposto presentato dallo studio legale Giambrone&Partners nell’interesse dei familiari del piccolo Andrea Mirabile, gli avvocati incaricati dai genitori del bambino, «comunicano che è pendente un procedimento penale e le indagini preliminari sono curate dal dott. Bruno Brucoli». "La Procura della Repubblica di Palermo ha disposto l’autopsia della salma per chiarire le cause della morte - fanno sapere i legali -. Le operazioni peritali inizieranno mercoledì". «Questo è un passo importante verso l’accertamento della verità - commenta l’avv Rosalba Lo Buglio dello studio Giambrone&Partners -. Valuteremo con la famiglia le prossime mosse ed è probabile che nomineremo un collegio di parte formato da un medico legale ed uno specialista in malattie infettive». La salma arriverà a Palermo oggi. I genitori sono giunti ieri con un volo ambulanza.

«Abbiamo chiesto al resort Sultan Garden di non cancellare e consegnarci le immagini girate dalle videocamere dei ristoranti per cercare di ricostruire gli spostamenti della famiglia Mirabile e dove hanno consumato i pasti. Una delle ipotesi che si fanno sulla morte di Andrea è l'intossicazione alimentare. Due sere prima di stare male i signori hanno mangiato alla carta e non al buffet, questo spiegherebbe perchè solo loro nel resort si sono sentiti male», dice l’avvocato Gabriele Giambrone, legale della famiglia Mirabile. L'avvocato ha annunciato che nomineranno un medico legale di fiducia e un esperto in malattie infettive che assisteranno all’autopsia sul corpo di Andrea, fissata per mercoledì dalla Procura di Palermo. E’ il secondo esame autoptico sulla salma: uno si è svolto a Sharm. La madre di Andrea è profondamente scossa e chiusa nel suo dolore e non parla neppure ai familiari.

«Il Capo della Procura di Sharm el-Sheikh ha istituito una Commissione per condurre indagini nel resort» Sultan Garden dove alloggiava piccolo Andrea Mirabile e i suoi genitori. Lo riferiscono all’ANSA fonti egiziane. Il magistrato ha assicurato che premerà sul Dipartimento di medicina legale per ottenere il referto dell’autopsia egiziana in maniera «accelerata» e comunque prima degli uno-due mesi previsti di norma, viene aggiunto. Si è appreso inoltre che sono stati posti i sigilli all’ambulatorio del resort cui i genitori di Andrea si erano rivolti per curarsi.



