Morto il giovane centauro che si era scontrato con un'auto a Palermo

Morte cerebrale per Martino Terranova, il giovane 22enne ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico dove era stato trasportato lo scorso 15 febbraio dopo un grave incidente in via Luigi Cadorna, nel quartiere Albergheria di Palermo. Il 22enne era a bordo della sua moto da cross Husqvarna e si è scontrato con una Smart guidata da un 37enne. L’equipe di medici da questa mattina ha avviato l’iter per la morte cerebrale, per il giovane. Troppo gravi le lesioni riportate nello scontro.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA