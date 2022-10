Infarto in cella: così è morto Paolo Cugno, l'assassino di Laura

E’ stata disposta l’autopsia su Paolo Cugno, 32 anni, trovato morto nella cella nel carcere palermitano di Pagliarelli. La morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio. L’uomo si sarebbe alzato dal letto svenendo e non si è più ripreso. Il giovane di Canicattini Bagni a marzo era stato condannato a trent'anni di carcere (conferma Cassazione) per il femminicidio della sua compagna 20enne Laura Petrolito nel marzo 2018. Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha disposto l’autopsia sul cadavere del giovane. Il detenuto si trovava nel carcere palermitano del 2020.

