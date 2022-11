Mosca, ingresso vietato a 100 cittadini canadesi: tra questi l'attore Jim Carrey

Mosca ha imposto sanzioni a 100 cittadini canadesi vietando loro di entrare in Russia. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo. Tra i destinatari delle sanzioni, anche l’attore Jim Carrey e il nipote del defunto controverso politico ucraino Stepan Bandera.

Il ministero ha riferito che le sanzioni vengono introdotte in risposta alla «pratica in corso da parte del regime del primo ministro Justin Trudeau di imporre sanzioni contro la leadership russa, politici e parlamentari, rappresentanti delle imprese, esperti e giornalisti, personalità della cultura, nonché chiunque che le autorità russofobe canadesi considerano discutibile».

«Sulla base della reciprocità, l’ingresso è chiuso a 100 cittadini del Canada. Tra loro ci sono alti funzionari, uomini d’affari, attivisti, media e strutture finanziarie», continua la nota.

Il ministero ha pubblicato l’elenco di 100 nomi, tra i quali figurano - oltre a Jim Carrey e il nipote di Stepan Bandera - Caroline Xavier, capo dell’Autorità per la sicurezza delle comunicazioni del Canada, il politico ed ex procuratore generale Peter McKay, diversi dirigenti di Volatus Aerospace e altri cittadini canadesi. (ANSA).



