Un motociclista di 42 anni, Antonio Lupo, originario di Partinico (Pa), è morto a Milano in un incidente stradale avvenuto in corso Buenos Aires, nello scontro con un’auto. Indaga la polizia municipale. La salma è in attesa del nulla osta della Procura per poter essere trasferita al cimitero di Partinico.



