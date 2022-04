Motore dell'aereo guasto, cancellati i voli per Lampedusa e il sindaco Martello insorge: «Non siamo merce»

Difficoltà nei collegamenti aerei da Pantelleria a Lampedusa con Palermo. Il volo della Dat delle delle ore 15.50 per il Falcone Borsellino è partito con 3 ore di ritardo. Disagi per i passeggeri che hanno perso la coincidenza verso altre destinazioni. La compagnia aerea ha cancellato i voli Lampedusa Palermo delle 19 e il volo da Palermo a Lampedusa delle 20. Secondo quanto riferito da passeggeri in partenza da Pantelleria la causa dei ritardi e delle cancellazioni è dovuta ad un guasto di uno dei velivoli impiegati per i collegamenti dalla compagnia danese, pare a un motore. Il sindaco di Lampeudsa e Linosa Totò Martello ha protestato con la compagnia aerea definendo inaccettabile questo comportamento: «Siamo persone - ha dichiarato - non siamo merce» .

«Mi chiedo – aggiunge Martello - come mai non si sia pensato ad un aeromobile alternativo, come mai non si siano attivati per affittarne uno: non è tollerabile lasciare a terra decine di persone che dovevano raggiungere Lampedusa, e che non hanno mezzi alternativi per farlo. Chiederò all’assessore ai Trasporti Marco Falcone, al Ministero dei Trasporti ed all'Enac di verificare con la massima attenzione questo episodio, per capire se da parte della Dat Airlines vi siano state negligenze ed inadempienze tali da rescindere il contratto, e per valutare se vi siano gli estremi per applicare sanzioni alla compagnia aerea anche in relazione ad un risarcimento per i passeggeri costretti a rimanere a terra fino al giorno successivo».

