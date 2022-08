Muore al pronto soccorso dopo incidente a San Giorgio

Un uomo è morto per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto nel quartiere periferico di San Giorgio, a Catania. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco, ma non c'è stato alcunchè da fare. Nell’ospedale catanese è intevenuta una Volante della Questura perchè inizialmente si è pensato la ferita fosse riconducibile al colpo di un’arma da fuoco. Nessun ferimento da sparatoria precisano dalla Questura. Sull'incidente stradale, per ricostruire la dinamica, indagano i vigili urbani.

