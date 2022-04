Musumeci risponde a Toscani: «Un idiota, niente di più»

CATANIA - «Non è una provocazione, è un’idiozia, un’offesa alla cultura, alla civiltà. Da un intellettuale non ti aspetti la riproposizione di luoghi comuni in una terra che ha pagato ad altissimo prezzo l’impegno e la lotta contro la mafia. Un idiota. Niente di più». Lo ha detto stamane a Catania, a margine di una vita nell’Accademia di Belle Arti, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commentando le affermazioni di Oliviero Toscani,

Ieri il fotografo, ospite di "MOW against Toscani", ricordando la propria esperienza politica come assessore alla Cultura nel Comune di Salemi, ha detto che «la Sicilia è ancora mafiosa. Ancora adesso ci vorrà qualche generazione. Ma è l'Italia che è mafiosa: siamo mafiosi e fascisti. Questo è un paese fascista».

